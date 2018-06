Egypte: arrivée du premier lot de l'aide humanitaire marocaine au profit de la population de Gaza

Le premier lot de l’aide humanitaire marocaine au peuple palestinien est arrivé, ce lundi, à la base aérienne de l’Est du Caire et sera acheminé par voie terrestre à la bande de Gaza via le passage frontalier de Rafah.

© Copyright : DR

Le premier lot de l'aide humanitaire dédiée par le Maroc au profit du peuple palestinien est arrivé, lundi, à la base aérienne de l'Est du Caire et sera acheminé par voie terrestre à la bande de Gaza via le passage frontalier de Rafah.