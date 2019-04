Saâd Eddine El Othmani, chef du gouvernement et Saïd Amzazi, ministre de l'Education nationale.

L'apprentissage des matières scientifiques et techniques en langues étrangères, tel que prévu dans le projet de loi-cadre réformant le système de l'Education, continue de diviser le PJD au point que le parti réunit, en urgence ce lundi soir, son secrétariat général sous la présidence d'El Othmani.

Alors que les partis de la majorité, dont le PJD, sont parvenus la semaine dernière à un accord approuvant cet apprentissage en langues étrangères de manière progressive, les députés du PJD à la Chambre des représentants restent divisés entre approbation et rejet.

Il faut rappeler que ce groupe a demandé le report à mardi du débat en commission parlementaire de ce projet de loi-cadre.

"Nous avons réuni le groupe parlementaire ce lundi pour approfondir la concertation et nous allons réunir le secrétariat général du parti, également, ce lundi soir afin que nous puissions venir mardi à la commission avec une position unifiée", a déclaré un député du parti islamiste à Le360.

La veille de l’ouverture de la session extraordinaire du Parlement, Abdelilah Benkirane a fait une sortie (vidéo de près de 30 minutes) des plus virulentes contre le gouvernement et Saâd Eddine El Othmani allant jusqu’à demander à ce dernier de rendre le tablier s’il se sent incapable de résister à ce qu’il a appelé les «lobbies», «ennemis de l’identité nationale».