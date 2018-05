© Copyright : DR

Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, a présidé, mardi 22 mai au soir à Abou Dabi, la cérémonie d'inauguration du complexe diplomatique marocain.

Cette cérémonie s'est déroulée en présence du ministre d'Etat émirati, Zaki Nusseibeh, de l'ambassadeur du Maroc à Abu Dabi, Mohamed Ait Ouali, de plusieurs membres du corps diplomatique accrédités aux Emirats arabes unis, des cadres de l'ambassade et des membres de la communauté marocaine.

S’exprimant à cette occasion, Mohamed Ait Ouali a indiqué que la création de ce complexe, dont les travaux de construction ont été lancés il y a deux ans, traduit les relations distinguées existant entre le Maroc et les Émirats arabes unis, et dont les jalons ont été jetés par feu le roi Hassan II et feu Cheikh Zayed Ben Sultan Al Nahyan, ainsi que l'intérêt particulier que continuent de porter à ces relations le roi Mohammed VI et Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyane, président des Emirats arabes unis.

Ce complexe composé essentiellement des locaux de l'ambassade et du service consulaire, constitue un nouveau jalon à même de contribuer au renforcement des relations maroco-émiraties a ajouté l’ambassadeur.

Ait Ouali a également souligné la haute sollicitude dont le roi Mohammed VI entoure la communauté marocaine établie à l'étranger et l'intérêt particulier accordé par le souverain à la politique de proximité à l’égard des membres de cette communauté et à la promotion des services qui leur sont fournis dans les différents domaines.

Dans ce sillage, le diplomate marocain a noté que le service consulaire du complexe a été doté des moyens numériques de dernier cri, «le consulat intelligent», en vue d’assurer des services modernes en harmonie avec les préoccupations et les attentes des membres de la communauté marocaine.