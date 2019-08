© Copyright : DR

Sans une grande attention au monde rural et aux périphéries urbaines, tout modèle de développement au Maroc serait bancal. Le souverain, dans son discours de ce 20 août, demande un «soutien plus affirmé» à ces zones et à leurs habitants.

Le Maroc étant un pays à vocation agricole, une bonne partie de nos concitoyens résident en milieu rural ou dans les périphéries des grandes villes. Penser un nouveau modèle de développement sans tenir compte de cette donne serait se lancer dans l’inconnu.

Le souverain, dans son discours de ce 20 août 2019, demande en conséquence que tous les moyens possibles soient mis au service du milieu rural, pour tirer tout le pays vers le haut.

«En fait, c’est particulièrement en milieu rural et dans les périphéries urbaines que sont concentrés les segments de la population les plus en difficulté. Leur situation nécessite un soutien plus affirmé, une plus grande attention, un travail sans relâche pour que soient satisfaits leurs besoins pressants», a déclaré le souverain dans son discours diffusé aujourd’hui, mardi 20 août, en milieu de soirée.

Le roi rappelle les bases d’un éventuel, et possible, décollage économique et social du monde rural: des activités génératrices de revenus et d’emplois, un accès rapide aux services sociaux de base, le soutien nécessaire à la scolarité, et la lutte contre la pauvreté et la précarité.

«C’est dans ce cadre que s’inscrit l’ambitieux Programme national de réduction des disparités en milieu rural, auquel ont été alloués environ cinquante milliards de dirhams pour la période 2016-2022», a rappelé le souverain au sujet de ce programme.

mais, à lui seul, l’Etat ne peut pas tout faire et ne peut pas pas être partout. Il faudrait que chacun y mette du sien et apporte sa pierre à l’édifice. C'est ainsi que se conçoit le développement participatif.

«Pour leur part, les populations concernées doivent faire preuve d’initiative afin d’améliorer leurs conditions de vie et changer leur situation sociale. Pour cela, elles doivent utiliser les divers moyens mis à leur disposition, notamment la généralisation de l’enseignement, les opportunités offertes par la formation professionnelle et les programmes sociaux nationaux», a également indiqué le roi Mohammed VI.

«L’action publique doit être renforcée par des initiatives et des projets privés, à même d’imprimer un dynamisme nouveau à l’investissement agricole, aux filières professionnelles et aux services connexes, notamment en milieu rural», a ajouté le souverain lors de ce discours qui fera date.

Pour le roi Mohammed VI, le monde rural doit aussi s’ouvrir sur d’autres secteurs que celui de l’agriculture. Il s'agit de diversifier ses activités, pour aller de l’avant.

«Dans le même ordre d’idées, Nous appelons à une valorisation des opportunités et des potentialités que recèlent les autres filières non-agricoles, comme le tourisme rural, le commerce, les industries du terroir. L’ensemble du dispositif doit viser l’encouragement de l’initiative privée et de l’auto-emploi et, in fine, l’impulsion de la dynamique de développement», a indiqué le souverain.