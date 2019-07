© Copyright : DR

Kiosque360. Nacer Bourita s’est plaint auprès du chef de l’Exécutif du non-respect des canaux diplomatiques par les ministres qui effectuent des voyages à l’étranger. El Othmani a adressé aux membres de son gouvernement une circulaire leur demandant de respecter les prérogatives de ce département.

Le ministre des Affaires étrangères, Nacer Bourita s’est plaint auprès du chef du gouvernement de l’empiètement de certains ministres et hauts responsables sur les prérogatives de son département. Ces derniers effectuent des voyages à l’étranger dans le cadre de missions officielles, d’encadrement de réunions partisanes ou de rencontres avec des responsables et des organisations étrangères. Mais ces déplacements sont toutefois programmés sans que les responsables en question ne respectent les canaux diplomatiques ou ne coordonnent avec les services du ministère de tutelle. Ce n’est pas la première fois que Bourita fait part de son mécontentement face à la négligence affichée par certains ministres envers le rôle qui incombe à son ministère en matière de gestion de la diplomatie marocaine et de l’entretien des relations avec les pays étrangers, les organisations internationales et régionales.

Le chef du gouvernement a d’ailleurs adressé une circulaire à tous les membres de son gouvernement leur demandant de respecter les prérogatives du ministère des Affaires étrangères et les canaux diplomatiques, quand il faut organiser des activités gouvernementales ou tenir des rencontres à l’étranger. El Othmani a rappelé à ses ministres que le non-respect du «Principe du canal diplomatique» constitue une atteinte au prestige de l’Etat et une violation des réglementations universellement reconnues par le droit international.

Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du jeudi 1eraoût, que la circulaire souligne que la multiplication des canaux de communication et l’absence de coordination dans les relations internationales porte atteinte à la crédibilité de la politique étrangère du Maroc. Le chef du gouvernement rappelle que les ministres doivent coordonner avec le département des Affaires étrangères à chaque fois qu'ils ont affaire à des missions diplomatiques et des organisations internationales et régionales accréditées dans notre pays. Les ministres et hauts responsables doivent en outre, ajoute la circulaire, aviser le ministère des Affaires étrangères des dates et des missions qu’ils comptent accomplir à l’étranger. Du coup, le département de Bourita pourra prendre les mesures nécessaires, notamment en matière de préparation du programme de la visite, de programmation des rendez-vous et de rencontres avec les responsables concernés dans les pays visités.

Ainsi, le chef du gouvernement a demandé aux divers secteurs et institutions de fournir au ministre Bourita des copies de leurs programmes annuels relatifs aux missions, conférences et congrès divers qu’ils comptent entreprendre. La circulaire souligne que les ministres devront, pour les mêmes raisons précitées, coordonner avec le ministère des Affaires étrangères à chaque fois qu’ils invitent leurs homologues étrangers ou les représentants des organisations internationales et régionales. Il faut rappeler que, lors de la précédente mandature, une crise a éclaté au sein du gouvernement à cause de l’exploitation des ministres du PJD de leurs voyages officiels à l’étranger pour organiser des rencontres de leur parti dûment financées avec l’argent public.