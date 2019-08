© Copyright : DR

Le long processus que connait l'installation du nouvel ambassadeur désigné des Etats-Unis au Maroc, David T. Fischer, est tout à fait "normal", a assuré ce lundi à Rabat, la chargée d'affaire américaine par intérim, Jennifer Rasamimanana.

Interrogé en marge de la visite qu'effectue au Maroc une délégation de parlementaires américains, Jennifer Rasamimanana, qui assume aussi les fonctions de Consule générale des Etats-Unis à Casablanca, a affirmé que "ce processus relève du gouvernement américain".

"C'est normal. Les choses suivent leur cours. Il n’y a pas que le Maroc qui est intéressé, il y a de nombreux pays qui sont dans la même situation", a-t-elle indiqué, notant au passage que les relations entre les deux pays sont historiques, les qualifiant de "partenaires stratégiques".

La diplomate a en outre rappelé l'histoire des relations maroco-américaines, le Maroc étant le premier à avoir reconnu les Etats-Unis.

Le nouvel ambassadeur américain désigné, David T. Fischer, a estimé, dans une récente déclaration liminaire devant la Commission des Affaires étrangères du sénat US que le partenariat entre le Royaume du Maroc et les Etats-Unis d'Amérique était "vital" et devait " être consolidé" sur les plans tant économique que politique, ainsi qu’en matière de coopération sécuritaire.