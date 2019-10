© Copyright : DR

Le chef du gouvernement a diffusé, le 23 septembre, une circulaire relative au nouveau portrait officiel du souverain. Aujourd’hui, on en sait plus sur les modalités d’acquisition du portrait royal et pour quelles dimensions. Explications.

Une circulaire du chef du gouvernement, diffusée le 23 septembre dernier, a appelé les administrations et les services publics à se doter du nouveau portrait du roi Mohammed VI. La même circulaire confie la commercialisation de ce nouveau portrait à Barid Al-Maghrib.

Aujourd’hui, on en sait plus grâce à un lien mis en ligne par ce groupe pour en gérer les commandes et la distribution. Ce lien permet de passer les commandes en ligne, en précisant les dimensions et le nombre d’unités, via un formulaire rempli par les commanditaires, le service Amana étant chargé des livraisons et du paiement (à la livraison).

Le nouveau portrait du souverain est décliné en cinq différentes dimensions pour la plupart avec cadre (4 sur 5, voir tableau). Un service de télé-conseillers a été également mis en place pour répondre aux questions des commanditaires. Quant aux prix d’acquisition, Barid Al-Maghrib affirme qu’ils seront rendus publics incessamment.

Quid des particuliers?

Si la circulaire du chef de l’Exécutif est destinée à l’attention des administrations et services publics, cela n’empêche pas que le commun des citoyens a aussi le droit d’acquérir le portrait officiel du souverain.

Renseignement pris auprès de Barid Al-Maghrib, les particuliers pourront acquérir ce portrait auprès des agences de cette institutions: «ce sera possible dans quelques semaines et le portrait du souverain sera disponible pour tout le monde, à quantités suffisantes et selon les mêmes dimensions», affirme notre source.