Le grand prix de la 11e édition du Forum des MEDays a été décerné ce vendredi au président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, pour ses efforts au maintien de la paix et au développement de l'Afrique.

La distinction a été remise au président burkinabé par le ministre délégué chargé de la Coopération africaine, Mohcine Jazouli, et le président de l'Institut Amadeus, Brahim Fassi-Fihri.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, le chef de l'Etat du Burkina Faso a exprimé ses remerciement au roi Mohammed VI et à tout le peuple marocain pour "la considération fraternelle ainsi que pour les relations d’amitié et de solidarité qui lient nos deux pays".

"La consolidation de ces liens est d’autant plus impérative que ma présence à cette prestigieuse rencontre est une preuve de la volonté du peuple burkinabè et de mon engagement personnel à élever la coopération entre le Royaume du Maroc et le Burkina Faso, à un niveau toujours plus élevé", s'est-il félicité.