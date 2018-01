Passation de pouvoir entre Moulay Hafid Elalamy et Abdel Ahad Fassi Fihri, ministre de l'Aménagement du territoire et de l'habitat.

Passation de pouvoir entre Mohamed Laaraj et Mohamed El Gharass, secrétaire d'Etat chargé de la formation professionnelle.

Passation de pouvoir entre Abdelkader Amara et Anass Doukkali, ministre de la Santé.

Passation de pouvoir entre Mohamed Laaraj et Said Amzazi, ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle.