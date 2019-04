next

Les Forces armées royales ont achevé, hier, jeudi 25 avril, leur cycle annuel d’exercices militaires, avec les manœuvres interarmées «Saghro» destinées à tester la disposition au combat des soldats marocains.

«Les manoeuvres aéroterrestres «Saghro» s’achèvent ce jeudi 25 avril », indique Far-Maroc, annonçant que l’édition 2020 de cet exercice interarmé aura lieu dans le secteur opérationnel Est du royaume.

Cet exercice, destiné à tester la disposition au combat des Forces armées royales, dans leurs composantes terrestres et aériennes, ainsi que leur interopérabilité, se veut le couronnement d’un riche cycle d’exercices militaires interalliés, Tafilalet (avec la France et la Belgique), African Lion (exercice combiné maroco-américain), et Phoenix Express (manoeuvres navales euro-méditerranéennes, avec l'US Navy).

Il faut noter que, malgré l’ampleur inédite des effectifs et des moyens déployés cette année, aucun incident n’a été enregistré.

Les FAR ont, une fois encore, su démontrer leur professionnalisme, qualifié d’exemplaire par les puissantes armées ayant pris part à ces exercices, à leur tête l’US Army.