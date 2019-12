next

L’Union nationale du travail au Maroc (UNTM), syndicat affilié au Parti de la Justice et du Développement (PJD), a élu, dans la nuit du samedi à ce dimanche, Abdelilah Hallouti pour un second mandat. Les détails.

Abdelilah Hallouti, qui avait succédé en 2015 à Mohamed Yatim à la tête de l’UNTM, rempile à la tête de ce syndicat. Il était en concurrence avec deux membres du secrétariat général du PJD: Abdessamad Merimi et Abdelilah Dahmane. Le secrétaire général sortant a obtenu 563 voix, contre 382 pour son premier concurrent, et 303 pour le second prétendant.

Le septième congrès national de l’Union nationale du travail du Maroc, tenu ces samedi 14 et dimanche 15 décembre, à Bouznika, a connu une forte présence de militants du PJD, ainsi que celle de son secrétaire général, Saâd Eddine El Othmani, et des ministres de ce parti d'obédience islamiste.

Le congrès doit poursuivre ses travaux ce dimanche et élire les secrétaires généraux adjoints et les membres du bureau national de ce syndicat.

Dans une allocution suite à sa réélection, Abdelilah Hallouti s’est félicité du déroulement du congrès et de la transparence qui a marqué l'organisation du scrutin.