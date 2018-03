next

Saâd-Eddine El Othmani a assisté, ce lundi 19 mars à Brasilia, à la cérémonie d'ouverture du 8e Forum mondial de l'Eau en présence de nombreux chefs d'Etat et de gouvernement. La remise de la sixième édition du Grand Prix Mondial Hassan II pour l’Eau a lieu ce soir.

Le chef du gouvernement, Saâd-Eddine El Othmani, qui était accompagné de Charafat Afailal, secrétaire d'Etat chargée de l'Eau, a été salué à son arrivée au lieu de la conférence par le président du Brésil, Michel Temer.

La cérémonie d’ouverture sera marquée, comme à l’accoutumée, par la remise de la sixième édition du Grand Prix Mondial Hassan II pour l’Eau, créé à l’initiative commune du Conseil mondial de l’Eau et du Maroc en 2000, en mémoire à feu le roi Hassan II, pour sa politique clairvoyante en matière de coopération et de solidarité en faveur de la préservation et de la gestion durable des ressources en eau.