Près d’un millier d’activistes du Rif ont manifesté, samedi à Paris, lors d'une "marche européenne" pour le 3e anniversaire de la mort de Mohcine Fikri. Cette manifestation a été marquée par l'outrage insupportable au drapeau national.

Des séparatistes rifains ont brûlé et piétiné le drapeau du Maroc, lors d’une manifestation organisée, samedi 26 octobre, à Paris en France. Cette marche supposée commémorer le 3e anniversaire de la mort de Mohcine Fikri révèle l’objectif de nombre de manifestants : le séparatisme. Equipés de fanions de «la république du Rif», certains se sont attaqués au symbole de la Nation, en brûlant et en piétinant le drapeau du Maroc. Cet outrage révèle, si besoin en est, que les revendications sociales qui ont été mises en avant lors des manifestations du Rif ne sont qu’une première étape qui mène aux véritables visées des instigateurs de ces événements : le séparatisme.

Les manifestants ont brandi des drapeaux qui symbolisent la région du Rif, ceux de la Catalogne et du pays basque ainsi que des photos d'Abdelkrim Khattabi, de Nasser Zefzafi et d'autres détenus dans le cadre des événements d'Al Hoceima.

L’on pouvait remarquer la présence d’activistes du mouvement 20 février, du Front du salut de Oued Noune, de la Coordination des chômeurs sahraouis à Guelmim ainsi que de l'Association pour les droits de l'homme d'Andalousie (APDH).

Dans un document lu lors de cette marche, les manifestants ont appelé à "des mesures diplomatiques et à des sanctions et des restrictions économiques" contre le Maroc, soulignant que le but de cette marche est d'"interpeller" les Français "sur les récents développements politiques dans le Rif".

Tous les slogans ont été relégués au second plan par l’outrage au symbole de la nation qui a choqué certains Marocains qui ont quitté la marche en signe de protestation. Il sera désormais difficile aux défenseurs des événements d’Al Hoceima de cacher le caractère séparatiste de leur plan.