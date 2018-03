next

Le président du Parlement de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest, Moustapha Cissé Lo, a reçu ce samedi à Dakhla, le prix de la Fondation Crans Montana.

Jean-Paul Carteron, président d'honneur et fondateur du Forum, et le Révérend américain Jesse Jackson ont a remis la distinction à Moustapha Cissé Lo, un homme qui s'est "engagé pour le raffermissement de la coopération entre les pays membres de ce regroupement".

Interrogé par le360 sur l'adhésion du Maroc à la CEDEAO, Cissé Lo a répondu: "Ce n'est qu'une question de temps". "Cela deviendra une réalité très bientôt", a-t-il assuré.

Lors de cette cérémonie, deux autres personnalités ont reçu la même distinction. Il s'agit de Mme Debbie Remengesau, épouse de Tommy Remengesau, président de la République des Palaos et Michell Martelly, ex président de Haiti. Pour leur part, le ressortissant chinois Xiansheng Sun, SG du Forum International sur l'énergie, et la Nigériane, Oblagely Katryn Ezekesili, ex-ministre de l'Eduction, ont reçu la médaille d'or.

La Fondation Crans Montana a décidé d'encourager trente jeunes leaders dont des Marocains en leur remettant des diplômes de jeunes décideurs.