Le nouveau projet de loi accordant une large autonomie à Bank Al-Maghrib a fait l'objet, mardi 5 juin, d'un large débat au sein de la commission parlementaire des Finances dont la réunion a adopté une trentaine d'amendements, tous acceptés par le gouvernement. Détails.

La majorité et l'opposition ont présenté plus de 120 amendements à ce texte, mais seule une trentaine ont été acceptés par le ministre de l’Economie et des finances, Mohamed Boussaid.

La même commission relevant de la Chambre des représentants prévoit d’adopter définitivement ce mardi soir le texte pour le soumettre au vote final lors de la prochaine séance plénière de la Chambre des députés.

Il est presque certain que le texte sera adopté en plénière, peut-être la semaine prochaine.

Ce projet de loi comprend 80 articles répartis en 10 chapitres. Il vise essentiellement à octroyer à Bank Al-Maghrib une autonomie totale en lui conférant des prérogatives en matière de conduite de la politique monétaire et de stabilité des prix. En outre, le nouveau projet a doté la Banque centrale d’instruments lui permettant de faire face «aux risques systémiques».

Le nouveau texte apporte une nouveauté, celle de convoquer le wali de Bank Al-Maghrib pour participer aux débats parlementaires notamment au niveau de la Commission des Finances. Le projet évoque également la nomination du wali qui se fait conformément à l’article 49 de la Constitution (Conseil des ministres). Pour la première fois, son mandat sera limité à 6 ans, renouvelable.