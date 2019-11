C'est à partir de la petite ville de Demnate, près de Marrakech, que le président du Rassemblement national des indépendants, Aziz Akhannouch, a confirmé ce samedi les ambitions de son parti pour les élections de 2021 en inaugurant, la campagne de mobilisation "100 jours pour 100 villes".

A travers cette initiative, a expliqué M. Akhannouch, le RNI veut proposer "un programme et une vision d'avenir en faveur de la nation". "Nous sommes conscients que chaque ville a ses problèmes spécifiques, a-t-il affirmé devant une nombreuse assistance, et nous n'allons pas vous proposer des solutions, c'est aux villes de formuler leurs préoccupations et besoins et c'est à nous de défendre ces attentes au niveau du parti et de l'action politique commune".

De son côté, Mohamed Boussaid, membre du bureau politique du parti (ex-ministre des Finances), a affirmé que "toute approche politique doit démarrer de la base et que toute solution aux problèmes doit provenir de ce niveau".