Nouvelle passe d’armes entre le RNI et le PJD, deux alliés majeurs de l’Exécutif. Après les critiques, hier, d’El Othmani, c’est au tour d'Akhannouch aujourd’hui de lui rendre la monnaie de sa pièce. Ambiance.

Devant 7.000 militants rassemblés, ce dimanche 24 novembre 2019 à Sidi Ifni, Aziz Akhannouch, président du Rassemblement national des indépendants (RNI), a appelé le secrétaire génénal du Parti de la Justice et du développeent (PJD) et chef du gouvernement, Saâd Eddine El Othmani, à éviter de s'accorder, son parti et lui-même, la paternité de plusieurs réalisations, citant à cet égard le dossier de la spoliation des biens immobiliers et celui des femmes soulalyates.

«La lutte contre la spoliation des biens immobiliers, notamment à Casablanca, a été conduite par notre ancien ministre de la Justice, Mohamed Aujjar», a lancé Akhannouch.

Le patron de ce parti centriste a ensuite ironisé en déclarant qu'il voudrait bien, lui aussi, «spolier les actions des autres»

En d'autres termes, cela signifierait pour lui que le bilan du PJD et donc de Saâd Eddine El Othmani «ne mériterait pas d'être spolié».

Quant au dossier des femmes soulalyates, selon Akhannouch, il est en voie de règlement grâce aux efforts des ministères de l'Intérieur et de l'Agriculture et ce, en application des orientations émises en 2015 par le roi Mohammed VI.

Ce n’est pas la première fois que les deux partis, alliés majeurs au sein du gouvernement, se livrent à une guerre des petites phrases -par leur chef respectif.