Une délégation parlementaire algérienne sera mercredi 14 février à Rabat pour prendre part à la réunion de la Commission pour la promotion de la qualité de vie et des échanges entre la société civile et la culture, de l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la méditerranée (AP-UpM).

L'annonce a été faite dans un communiqué diffusé par l'Assemblée populaire nationale algérienne et relayé par les médias locaux. Cette délégation sera composée du président du groupe parlementaire du Front des forces socialistes (FFS), Chafaa Bouaich, du président du groupe parlementaire du Mouvement populaire algérien (MPA), Hadj Cheikh et d'un membre du Conseil de la nation, Mohamed Salah Boukaffa, en leur qualité de membres permanents de cette commission.

La même source rappelle que plusieurs questions sont inscrites à l'ordre du jour de cette réunion. Celui-ci comprend notamment l'examen et l'adoption de deux décisions relatives à la lutte contre la recrudescence des menaces terroristes dans la région de la Méditerranée et à l'évolution de la situation politique et sécuritaire dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA).