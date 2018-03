© Copyright : DR

Kiosque360. La commission disciplinaire chargée d’entendre les 200 agents d’autorité suspendus dernièrement a finalisé ses travaux. Elle vient de remettre son rapport au ministre de l’Intérieur. Des sanctions exemplaires sont attendues dans moins d’un mois.

La commission disciplinaire désignée par le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, pour instruire les dossiers des agents d’autorité suspendus il y a quelques mois, a fini son travail. Elle vient de remettre un rapport détaillé, après avoir entendu les derniers responsables ayant fait l’objet des sanctions qui ont touché près de 200 agents tous grades confondus, rapporte le quotidien Assabah dans son édition du week-end des 10 et 11 mars.

Les responsables concernés attendent, non sans appréhension, l’étape suivante, celle de l’annonce des conclusions du rapport de la commission et des sanctions prises à leur encontre. Ce qui devrait intervenir durant la première semaine du mois d’avril, affirme Assabah, citant des sources proches du dossier. Cette annonce doit intervenir en même temps qu’un vaste mouvement d’agents de tous niveaux. Lequel mouvement, attendu depuis longtemps, a d’ailleurs tardé à venir, ajoute la même source.

En outre, poursuit Assabah, il faut s’attendre à des sanctions exemplaires, surtout contre les agents d’autorité reconnus coupables, preuves à l’appui, d’infractions sanctionnées par la loi. Ces derniers n’ont effectivement pas pu prouver leur innocence. Et pour cause, ils ont concernés par de lourds dossiers. En revanche, ceux contre lesquels la commission n’a rien trouvé de répréhensible se disent confiants et gardent toutes leurs chances d’être réhabilités. Cependant, note le journal, certains d’entre eux ne souhaitent plus continuer à exercer et s’apprêteraient à demander leur mise à la retraite.

Dans les coulisses, explique le journal citant des sources proches du dossier, c’est finalement le gouverneur chargé de la direction des walis qui a entendu les recours des agents concernés. Il a remplacé dans cette mission le wali directeur des Affaires générales du ministère, appelé à gérer d’autres dossiers, dont celui de la résorption des effets de la dernière vague de froid et de pluies. De même, précise le journal, tous les agents passés devant cette commission ont eu droit aux services d’un comité de défense nommé par le ministère afin de garantir le traitement équitable de tous les dossiers.