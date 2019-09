© Copyright : DR

Présidant, ce dimanche 29 septembre, une réunion des élus de son parti, le secrétaire général du PJD n’a pas manqué de lancer des piques acerbes contre Ilyas El Omari et le PAM. Le moins que l'on puisse dire est que Saad Eddine El Othmani n’y est pas allé de main morte.

Alors qu'il présidait une réunion des élus du Parti de la justice et du développement (PJD), Saad Eddine El Othmani n'a pas manqué cette occasion pour revenir sur la démission de la présidence de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima d’Ilyas El Omari, désormais ex-secrétaire général du Parti authenticité et modernité (PAM).

«La vie politique saine et les partis politiques ne peuvent être construits par l’argent et l’appui de parties au sein de l’Administration, mais par l’appui de ses militantes et militants ainsi que par la sincérité et la transparence», a déclaré El Othmani, dont les propos sont rapportés par le site Internet du PJD (pjd.ma).



Difficile de ne pas voir dans cette déclaration une allusion faite à l’éternel ennemi juré du PJD qu’est Ilyas El Omari, qui a présenté hier, samedi 28 septembre, sa démission de la présidence de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

Le PAM (même sans le nommer) est aussi dans le viseur d’El Othmani. Et son argumentaire, faisant surtout allusion aux dissensions internes au sein de ce parti de l'opposition, est sans équivoque.

«Nous avons assisté ces derniers temps à l’effondrement d’un certain exemple de la pratique politique. Un exemple de création de partis et de ses soutiens sans mesure, un exemple de l’emploi d’argent colossal et de l’appui de l’Administration… Il a même constitué un groupe parlementaire en 2008, avant même la création du parti», a asséné le secrétaire général du PJD dans un discours mitraillette.



Voilà qui fera sans doute encore durer la lune de fiel entre PJD et PAM. Il est certain, et c’est une litote de le dire, qu’à la veille d’un nouveau round des consultations d’El Othmani avec les chefs des partis politiques de la coalition pour trouver une issue au tant attendu remaniement ministériel, le PAM restera out.

Entre la Lampe et le Tracteur, leur emblème à chacun, la guerre des mots vient de reprendre de plus belle.