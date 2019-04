© Copyright : DR

Kiosque360. A Salé, le BCIJ a procédé au démantèlement d’une cellule terroriste affiliée à Daesh qui planifiait des attentats dans le royaume. Les perquisitions ont permis de saisir des appareils électroniques, des armes blanches ainsi que des tracts à caractère extrémiste.

Les services de renseignement ont frappé très fort et ce non loin du siège du Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ), en détectant les mouvements suspects de six individus radicalisés.



Ces derniers, tous originaires de Salé, planifiaient des attentats sur ordre de l’organisation terroriste Daesh. Sur la base d’informations précises fournies par la DGST, les éléments du BCIJ ont démantelé ce mardi, au cours d’opérations simultanées, une cellule terroriste composée de six individus âgés de 22 à 28 ans.



Les premières investigations ont montré que les suspects ont fait allégeance au dénommé Abou Bakr Al Baghdadi, le soi-disant calife de Daesh. Ils ont ainsi adhéré à la propagande de l’idéologie jihadiste pour recruter des candidats susceptibles de participer aux agendas sanguinaires et destructeurs de l’organisation terroriste précitée. Les données préliminaires recueillies après les perquisitions ont montré que les accusés cherchaient à acquérir l’expérience de la fabrication d’engins explosifs pour les utiliser dans les attentats qu’ils préparaient.



Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du mercredi 24 avril, qu’un communiqué officiel a indiqué que le démantèlement de cette cellule s’est fait dans le cadre de la lutte contre le danger terroriste lié à l’organisation dite «Etat islamique».

Ce coup de filet arrive deux semaines après le démantèlement d’une autre cellule terroriste qui s’activait dans la région de Taza. Elle est composée de quatre extrémistes âgés de 33 à 38 ans et dirigée par un ancien jihadiste en Syrie et en Irak qui a été condamné en 2015 à une peine de prison dans le cadre de la lutte antiterroriste.



De son côté le quotidien Al Ahdath Al Maghribia a traité le même sujet dans son édition du mercredi 24 avril, en reprenant le communiqué officiel. Le journal indique que les perquisitions ont permis de saisir des appareils électroniques, des armes blanches (sabres) ainsi que des tracts à caractère extrémiste. Les suspects ont été placés en garde à vue pour enquête sous la supervision du parquet, sachant que les investigations sont toujours en cours pour mettre le grappin sur d’autres complices.