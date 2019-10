© Copyright : DR

Le chef du gouvernement, Saâd Eddine El Othmani, a affirmé dans une déclaration pour le360, que le remaniement ministériel "n'a pas été facile", indiquant toutefois que le soutien du Roi Mohammed VI a été crucial pour le succès de cette mission. Les détails.

"Je remercie le souverain de m'avoir facilité la tâche comme je remercie les cinq chefs de partis politiques qui ont été mobilisés pour former un gouvernement de 24 ministres, soit le gouvernement le plus réduit de l'histoire du Maroc, à l'exception de celui des années 50", a déclaré Saâd Eddine El Othmani.

"C'était difficile", a répété le chef du gouvernement.

Ce nouveau gouvernement, qui comporte 14 ministres issus des partis politiques, va agir avec "abnégation, efficacité et objectivité en vue d'appliquer les orientations du roi et répondre aux aspirations des citoyens", a-t-il assuré. Et d'ajouter: "Le dynamisme économique et la promotion du secteur social sont les deux points essentiels sur lesquels le nouveau gouvernement va travailler".

Pour information, la première réunion du gouvernement El Othmani II aura lieu jeudi prochain.