© Copyright : DR

L'Inde a annoncé via son entreprise publique Bharat Electronics limited (BL), avoir proposé au Maroc de consolider la coopération militaire au niveau notamment des secteurs de radars de communication dont ceux des chars et de navigation.

"Nous avons répondu mercredi à un appel d'offres du Maroc concernant l'installation de radars de surveillance et de contrôle au niveau de tous les aéroports comme nous avons proposé d'améliorer les capacités de communication des chars T72 dont dispose le Maroc", a déclaré Anil Pant, directeur général de marketing de BL, lors d'une rencontre avec une délégation de journalistes marocains en visite d'information en Inde.

Répondant à une question de le360, le responsable a indiqué que son entreprise avait aussi proposé au Maroc "un système de surveillance des côtes maritimes à travers des radars de localisation performant".

"Le gouvernement indien propose le renforcement de la coopération militaire technique avec le Maroc et notre entreprise a obtenu le feu vert de l'Exécutif. En mars 2019, une délégation militaire marocaine a visité notre entreprise", a-t-il affirmé.

Anil Pant a ajouté que Bharat Electronics limited "accorde un intérêt à la qualité".

De renommée internationale, cette société indienne publique est spécialisée dans la construction des système de radars et de communications militaires et civils (air, sol et mer), son chiffre d'affaires s'élève à 1,6 milliards de dollars. Elle compte 9 usines de fabrication réparties sur le territoire indien dont la plus grande est située à Bengalore.

Bharat Electronics limited emploie 9.570 personnes dont 4.984 ingénieurs chargés de la recherche et de l'innovation.