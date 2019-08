© Copyright : DR

Des changements sur le découpage administratif du Maroc. Le gouvernement vient de valider la création de quatre nouveaux pachaliks et neuf caïdats. Les détails.

Le projet de décret amendant le décret du 22 juin 2015, adopté aujourd’hui en conseil de gouvernement, permettra la création de quatre pachaliks et neuf caïdats. Pour les nouveaux pachaliks, ce sont des caïdats qui ont été hissés à ce rang: la commune de Amer près de Salé, Bényakhlef et Chellalat relevant de la préfecture de Moihammédia et Boumya (province de Midelt).

Ce décret crée aussi deux nouveaux arrondissements (Moqataâs) à Ouazzane et neuf caïdats dans six provinces du royaume.

Pour le gouvernement et en particulier le ministère de l’Intérieur qui a initié ce projet de décret, ce nouveau découpage administratif vise à renforcer les capacités d’encadrement et de gestion de l’Administration territoriale et à accompagner l’évolution démographique et urbanistique de notre pays.

Avec ces nouveaux changements, le Maroc compte désormais 714 caïdats et 206 arrondissements.

Ces changements impliquent aussi la révision du nombre d’élus dans ces nouvelles unités administratives et dans la composition de leurs conseils communaux.