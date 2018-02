© Copyright : MAP/archives

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances à la reine Margrethe II du Danemark, suite au décès de son époux, le prince Henrik.

Dans son message, le roi Mohammed VI indique avoir appris avec une grande affliction la triste nouvelle du décès du prince Henrik, que son âme repose en paix.

En cette douloureuse circonstance, le souverain exprime, en son nom et en celui du peuple marocain, ses vives condoléances à la reine Margrethe II, et ses sincères sentiments de compassion aux membres de la famille royale du Danemark et au peuple danois ami.

Le souverain a réitéré ses sentiments de sympathie à la reine du Danemark, implorant le Très-Haut de lui accorder, ainsi qu'aux membres de sa famille, patience et réconfort.