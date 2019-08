© Copyright : DR

Kiosque360. La commission interministérielle de la décentralisation administrative joue contre la montre pour achever ses travaux après le rappel royal lors du discours du 20 août. D’autant que tous les secteurs lui ont remis leurs schémas directeurs et que seuls trois ont été validés.

La plupart des secteurs ministériels concernés par la mise en œuvre de la déconcentration administrative ont terminé leur travail, à l’exception de ceux ne possédant pas de services extérieurs ou de ceux qui en sont exempts en raison de leurs spécificités. Autrement, tous les départements ont achevé les travaux de leurs schémas directeurs de décentralisation et les ont remis au ministère de la Réforme de l’administration et de la fonction publique. La commission interministérielle va poursuivre ses réunions la semaine prochaine pour procéder à l’étude et à l’approbation de ces schémas, sachant qu’elle a déjà validé ceux de l’Intérieur, des Finances et de l’Equipement. Ladite commission serait encore plus pointilleuse après les instructions royales contenues dans le discours du 20 août. Le souverain a mis l’accent sur la nécessité de se libérer de la lourdeur bureaucratique centrale dans le traitement des dossiers.

Du coup, la commission ministérielle serait plus attentive quant au transfert des prérogatives décisionnelles dans le domaine de l’investissement aux services extérieurs, permettant ainsi un traitement rapide et efficace des dossiers. Le ministre de la Fonction publique, Mohamed Benabdelkader, souligne que «les orientations royales dans le discours du 20 août nous poussent, au sein de la commission ministérielle, à être plus attentifs dans le transfert des prérogatives à caractère décisionnel au niveau du traitement des demandes d’autorisations, de permis et des dossiers d’investissement».

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du vendredi 23 août, que le discours royal oblige la commission à faire des schémas directeurs de décentralisation un tableau de bord pour accélérer la cadence de la réforme de l’administration. Une accélération qui contribuera à la consolidation de la régionalisation avancée, réalisera l’efficacité administrative et consacrera la bonne gouvernance territoriale. Cette commission ministérielle est présidée par le chef du gouvernement et comporte les ministres de l’Intérieur, de l’économie et des finances, de la réforme de l’administration, ainsi que le Secrétaire général du gouvernement.

Il est vrai qu’on a constaté des hésitations au sein de certains secteurs dans le transfert des prérogatives vers les services extérieurs, sous prétexte d’absence de compétence dans les régions. Sauf que le discours royal a coupé court à ces hésitations et a appelé à une forte adhésion à la décentralisation administrative en mettant les compétences nécessaires à la tête des services extérieurs. En parallèle avec la mise en œuvre des schémas directeurs de la décentralisation, le ministère de la Réforme administrative s’attelle à réviser la loi organique relative à la nomination des hauts responsables. L’objectif étant d’intégrer la notion de «Postes à responsabilités régionales» et de créer un poste de directeur régional faisant office de directeur central avec le même grade et les mêmes prérogatives.