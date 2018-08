© Copyright : DR

Kiosque360. Des commissions d’enquêtes conjointes entre l’IGAT et l’IGF planchent actuellement sur plusieurs dizaines de projets financés par l’INDH. Des irrégularités impliquant certains hauts responsables administratifs locaux auraient été enregistrées.

Des présidents d’associations et des responsables des services sociaux au sein de l’administration territoriale seraient soupçonnés de détournement de fonds de l’INDH. C’est du moins ce que rapporte le quotidien Assabah dans son numéro du week-end des 18 et 19 août, citant des «rapports officiels secrets». Ce qui, explique le journal, devrait donner lieu à un important séisme dans les services des wilayas et des provinces à travers le Royaume dès la prochaine rentrée politique.



D’après Assabah, des responsables des services sociaux dans certaines provinces et wilayas, chargés du dossier de l’INDH, se seraient considérablement enrichis ces dernières années. Le journal attribue cet enrichissement aux pratiques de népotisme et de clientélisme qui auraient entaché certains projets financés par l’INDH et attribués à des associations locales.



Le quotidien assure, en ce sens, que les walis et les gouverneurs enquêtent depuis quelque temps sur des dizaines de projets portés par des associations de la société civile et financés dans le cadre de l’INDH. Ces investigations ont été engagées à la suite de plaintes portant sur des irrégularités qui auraient été relevées dans les procédures de sélection des associations bénéficiaires du financement de l’INDH, ajoute le quotidien.



Les plaintes en question auraient notamment relevé que selon leurs études techniques, certains projets sélectionnés seraient nettement inférieurs aux projets de même nature mais qui ont été recalés, en termes d’impact ou de rendement. C’est ainsi, souligne le journal, que l’administration centrale du ministère de l’Intérieur insiste auprès des walis et gouverneurs pour étudier justement les projets qui n’ont pas été sélectionnés et surtout la régularité des procédures suivie lors de la sélection des projets financés par l’INDH.



Par ailleurs, précise Assabah, dans le cadre de l’article 13 du décret 2.05.1017, relatif aux modalités d’exécution des dépenses du compte spécial de l’INDH, l’Inspection générale de l’administration territoriale (l’IGAT) mène, dans le cadre de commission conjointe avec l’Inspection générale des finances, des audits concernant les projets financés par l’INDH. Ces commissions conjointes s’intéressent particulièrement aux projets financés depuis deux ans et qui portent sur des montants estimés à plusieurs centaines de millions de dirhams.