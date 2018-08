© Copyright : DR

Mohamed Nabil Benabdellah dément avoir demandé une réunion de la majorité. Une audience avec Saâd-Eddine El Othmani est prévue lundi.

A quelques jours de la rentrée politique, la fusion entre le ministère de l’Equipement et le secrétariat d’Etat chargé de l’eau, avec pour résultante le débarquement de Charafat Afilal du gouvernement, continue de faire réagir. La crise qui en est née entre le Parti justice et développement (PJD) et son allié, le Pari du progrès et du socialisme (PPS), n’est pas près de prendre fin. On s’en rappelle, le patron de l’ancien parti communiste marocain, Mohamed Nabil Benabdellah, reproche au chef du gouvernement de ne pas l'avoir informé de la suppression du secrétariat d'Etat à l'Eau.

Ce dimanche 26 août, un nouveau rebondissement vient alimenter la polémique. Nabil Benabdellah vient en fait de démentir auprès du le360 les allégations selon lesquelles il aurait demandé "une réunion urgente des partis politiques de la majorité". Contrairement à ce qui a été écrit, "le PPS n'a jamais demandé une réunion de la majorité", a déclaré le numéro un du parti du Livre. Ce démenti illustre la gravité de la crise, selon des observateurs.



Le chef du gouvernement, dans une tentative de désamorcer la crise, a décidé de recevoir lundi 27 août, une délégation du PPS conduite par le même Benabdellah.

Saâd-Eddine El Othmani agit ainsi en tant que chef l’Exécutif et non comme chef de parti, a-t-on souligné.

Cela étant, le PPS n'est pas près d’avaler le manque de coordination et de communication à l'origine de cette crise. Le parti du Livre continue à ainsi de s'interroger sur les raisons pour lesquelles El Othmani n'a pas informé sur le débarquement de Charafat Afilal, par ailleurs membre du bureau politique du PPS. Celle-ci aurait payé le prix de ses "mauvaises relations" avec son supérieur qui n'est autre qu'Abdelkader Amara, le ministre PJDiste de tutelle à l’Equipement, estiment des observateurs. Dans l'entourage du chef du gouvernement, on a indiqué à le360 que ce regroupement "vise à donner plus d'efficacité et de rendement aux différents projets liés à l'eau". Officiellement, on n'en saura pas plus.