Kiosque360. Le courant de la «Légalité démocratique» a élu les dirigeants de la commission préparatoire du 4e congrès du PAM. Une commission qui vient s’ajouter à celle constituée par le «Courant de l’Avenir», qui s’oppose au patron du Parti Authenticité et Modernité. Le congrès s’annonce explosif.

Le secrétaire général du Parti authenticité et modernité (PAM), Hakim Benchemass, a décidé de couper l’herbe sous le pied du «Courant de l’avenir», mené par Abdellatif Ouabhi, l'influent dirigeant de ce parti.

Selon des sources bien informées, la commission préparatoire du quatrième congrès a procédé, dimanche dernier au siège de parti à Rabat, à l’élection d’Ahmed Thami comme président. Cette réunion, qui était consacrée à l’achèvement de l’ordre du jour de la première session de cette commission a permis l’élection de Khadija El Kor en tant que vice-présidente et de Mouhcine Boumehdi en tant que rapporteur.

Selon les mêmes sources, cette élection s’est déroulée dans «un climat démocratique, contrairement à ce qui s’est passé lors de la session précédente», quand Samir Koudar a élu président de la commission préparatoire. Mais la validité de cette session a été contestée par le patron du PAM, Hakim Benchemass, qui a engagé une action en justice pour l’annuler. Sauf que le «Courant de l’Avenir», dirigé par des ténors du parti comme Ahmed Akhchichine (cofondateur du PAM), Fatima-Zahra Mansouri (présidente du Conseil national) et Ahmed Hamouti (président du bureau fédéral) conteste, lui aussi, la validité de cette deuxième session. Du coup, le PAM se retrouve avec deux commissions préparatoires, deux présidents et deux courants pour aborder le quatrième congrès national.



Le quotidien Al Massae rapporte dans son édition de ce mardi 30 juillet que cette situation inédite présage d’une guerre intestine féroce entre le «Courant de l’Avenir» dirigé par le tandem Akhchichine-Ouahbi et le courant de la «légalité démocratique» dirigé par Benchemass en compagnie de Khadija El Kor, Hassan Benaddi, Milouda Hazib, Ahmed Touizi, Larbi El Mahrach et Hicham El Mhajri.

Le secrétaire général du PAM avait, auparavant, adressé une invitation aux membres de la commission préparatoire pour achever l’ordre du jour de la première réunion qui s’est tenue à Rabat le 18 mai 2019. Lequel ordre du jour comportait l’élection du président de la commission préparatoire du quatrième congrès et l’organisation de ses commissions selon les règlements régissant le parti. Mais «l’absence des condition objectives pour poursuivre les travaux à l’époque et l’empiètement sur les prérogatives du secrétariat général du parti» ont entravé la bonne marche de cette session. Une situation qui a poussé le secrétaire général du PAM, Hakim Benchemass, à lever la séance et fixer une autre date pour cette réunion qui a eu lieu, finalement, dimanche dernier, 28 juillet.