Photo de feu Lieutenant Colonel Hadrati, pilote de l'hélicoptère Bell qui s'est crashé hier vendredi 26 avril, entre Tichla et Bir El Gandouz.

Un hélicoptère des Forces royales air (FRA), de type Bell (USA), s’est crashé hier vendredi en début d’après-midi entre Tichla et Bir El Gandouz, au centre de l’extrême sud du Sahara marocain, faisant deux morts et un blessé grave. Les détails.

On en sait un peu plus sur le crash de l’hélicoptère Bell AB205, qui s’est écrasé hier vendredi en début d’après-midi, entre Tichla et Bir El Gandouz, alors qu’il effectuait une mission de routine dans le secteur militaire de Dakhla relevant de la zone opérationnelle sud.

Le pilote de l’appareil, décédé dans ce malencontreux crash, est un Lieutenant Colonel, qui répondait de son vivant au nom de Lt. Hadrati, dévoile Far-Maroc, site spécialisé dans les questions de Défense.

Selon notre confrère, qui diffuse une ancienne photo du martyr Hardati devant un appareil du même type, le défunt est père de trois enfants.

Une enquête a été ouverte pour élucider les causes et les circonstances de ce crash qui a également coûté la vie au mécanicien de l’appareil, alors que le co-pilote qui se trouvait à bord en est sorti avec de graves blessures.

A l'heure où l’on met en ligne, aucune information n’a encore filtré sur l’état du copilote, de grade capitaine. le mécanicien, décédé dans ce crash, avait le grade d’adjudant.

Ce regrettable crash vient remettre de manière insistante sur le tapis le besoin pour les Forces royales air de renouveler la flotte d'hélicoptères, après la transaction historique passée dernièrement avec les Etats-Unis pour doter les FRA de vingt-cinq nouveaux chasseurs ultra-sophistiqués de type F16 Viper. Des bruits de couloir font état à cet effet de "négociations avancées" avec des inductriels américains pour doter les FRA d'hélicoptères de type Apache, dont les FAR ont grand besoin.