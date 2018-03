© Copyright : Le360 : DR

Kiosque360. Des supporters rajaouis qui revenaient de Mauritanie ont été retenus, dans une zone démilitarisée, par des membres armés du Polisario qui les ont dépouillés de tous leurs biens.

Des membres armés du Polisario ont intercepté, samedi, des supporters rajaouis qui revenaient de Mauritanie. Le club casablancais était en déplacement à Nouadhibou, ville située à la frontière avec le Maroc, pour y affronter l’équipe locale, dans le cadre du match retour de la Coupe de la CAF.

C’est le quotidien Assabah qui relate, dans son édition du mardi 20 mars, cette énième incursion du Polisario dans une zone démilitarisée. La voiture de cinq supporters des Verts a été bloquée et encerclée par un 4X4 portant l’emblème de la «RASD». L’un des polisariens est sorti de la voiture et leur a demandé leurs pièces d’identité et l’objet de leur passage par cette zone.

Toujours selon le quotidien casablancais, la bande armée semblait beaucoup plus préoccupée par ce que contenait la voiture que par une quelconque mission sécuritaire. C’est ce qui a poussé les cinq supporters à entamer des négociations avec les bandits armés. Ce n’est qu’après les avoir dépouillés de tous leurs biens qu’ils les ont laissés partir vers Guerguarat.