Kiosque360. La wali de Laâyoune a décidé de fermer une vingtaine de carrière de sable et de pierres pour non conformité avec la loi 13-17. Une association des exploitants l’accuse de vouloir détruire des emplois et porter atteinte à un secteur qui participe au développement local.

Le nouveau wali de Laâyoune, Abdeslam Bikrat, nommé en février dernier, a décidé de fermer 20 carrières de sable et de pierres de concassage. Leurs exploitants, qui ont été touchés par cette décision, préparent déjà une réunion pour riposter tout en menaçant d’escalade. Les carrières en question se trouvent toutes sur le territoire de la wilaya de Laâyoune, précise le quotidien Assabah dans son édition du jeudi 2 mai.

Ces carrières, précise le quotidien, sont exploitées, sans aucune autorisation légale et depuis de longues années, par des familles influentes qui ne versent pas non plus de redevances ni de taxes à l’Etat ou aux collectivités locales. Bien sûr, le wali n’a agi qu’après avoir ordonné un audit sur la situation des carrières, surtout celles non autorisées, et leur exploitation.

Pour le moment, note Assabah, le wali s’est contenté d’adresser un avis de fermeture à ces carrières pour non respect de la loi 13-17, en vertu d’une décision datant du 22 avril, prise par la direction régionale du ministère de l’Equipement.

Cela dit, en entamant son mandat par une aussi grande initiative, le nouveau wali, explique le journal, ne s’est pas arrêté sur d’autres considérations. En effet, le fait que ces carrières soient ouvertes et exploitées par des hommes politiques locaux, des parlementaires ou des hommes d’affaires et des notables influents ne l’a pas dissuadé de prendre cette décision.

De même, le nouveau wali, appelé d’ailleurs à occuper un poste plus grand dans la hiérarchie de l’Etat croit savoir Assabah, ne compte pas s’arrêter à ce stade dans la lutte contre l’économie de rente et autres privilèges dont bénéficient certains sur le territoire de sa juridiction. Et le nouveau responsable local, note le journal, ne craint pas d’éventuels représailles des hommes influents de la région qu’il risque ainsi de priver de rentrées importantes d’argent.

Ces derniers n’ont d’ailleurs pas tardé à se manifester. C’est ainsi, note le quotidien qu’une association d’exploitants des carrières dans la région a décidé de réagir, rendant public un communiqué dans lequel elle critique cette décision. D’après l’association, l’activité d’exploitation des carrières joue un rôle primordial dans l’accélération du développement local dans la région. Cette activité, explique l’association citée par le journal, permet au secteur privé de participer pleinement au développement local, tout en créant des emplois et de la richesse. Or, la décision du wali, prévient l’association, pourrait conduire, notamment, à la suppression d’un millier d’emplois dans le secteur.