Le Conseil de gouvernement a approuvé, ce jeudi 8 novembre, le projet de loi N° 91.18 modifiant et complétant la loi N°39.89 autorisant le transfert d'entreprises publiques au secteur privé.

Cette loi, présentée par le ministre délégué chargé de l'Administration de la défense nationale, au nom du ministre de l’Économie et des finances, vise à poursuivre le programme de privatisation dans le cadre d'une nouvelle vision qui permettra l'ouverture du capital de certaines entreprises actives dans des secteurs concurrentiels ayant atteint le stade de maturité et disposant des facteurs essentiels à cette privatisation, a indiqué Mustapha El Khalfi, porte-parole du gouvernement, dans un communiqué lu lors d’un point de presse l’issue de la réunion du conseil de gouvernement.

Parmi ces facteurs figurent notamment les opportunités de développement et d'investissement de ces entreprises, leur capacité à accéder et à se positionner sur de nouveaux marchés, leur ouverture à la concurrence mais aussi leur viabilité économique et financière, a-t-il expliqué.

Après les tentatives échouées de leur transfert au secteur privé depuis le lancement du programme de privatisation, ce projet de loi a également pour objectif d'écarter des entreprises de la liste des sociétés privatisables du fait que certains de ces établissements sont en cours de liquidation, ou sujets à des problèmes liés à la liquidation de leurs assiettes foncières ou aux conflits entre les employés, a ajouté El Khalfi.

Les dispositions et mesures les plus importantes de ce projet de loi sont l'inclusion de la Société d'exploitation de la Centrale thermique de Tahaddart et de l'hôtel de la Mamounia, actifs respectivement dans les secteurs de l'énergie et de l'hôtellerie, dans la liste des sociétés privatisables. Les deux entités seront ainsi confiées à des professionnels nationaux ou internationaux sélectionnés sur la base de leurs connaissances et leurs compétences techniques, a indiqué le ministre.

Par ailleurs, cinq sociétés seront écartées de la liste des sociétés privatisables, à savoir le Complexe textile de Fès (COTEF), le Crédit immobilier et touristique (CIH), la société commerciale de charbon et bois (SOCOCHARBO), la Briquerie-tuilerie nord-africaine (BTNA) et la Société chérifienne des sels (SCS), outre deux hôtels: "Asmaa" et Ibn Toumert", a conclu le communiqué.