Un Conseil de gouvernement se réunira ce jeudi 14 novembre sous la présidence du chef du gouvernement, Saad Eddine El Othmani. Voici son ordre du jour.

Au début de ses travaux, le Conseil examinera deux projets de loi, le premier modifie et complète la loi relative aux droits d'auteur et droits voisins et le second concerne le Bureau Marocain du Droit d'Auteur (BMDA), indique un communiqué du département du Chef du gouvernement.

Le Conseil examinera, par la suite, deux projets de décret, dont le premier est relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission Nationale des Explosifs ainsi que de ses Commissions Provinciales et Préfectorales, ajoute la même source, faisant savoir que le deuxième projet de décret est relatif aux modalités d'octroi, de renouvellement et de retrait de la carte de contrôle d'explosifs, ainsi que sa période de validité.

Le Conseil conclura ses travaux par l'examen de propositions de nomination à des fonctions supérieures conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution.