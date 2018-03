© Copyright : DR

Un Conseil de gouvernement se tiendra jeudi 22 mars sous la présidence du chef de l'Exécutif, Saâd-Eddine El Othmani. En voici l'ordre du jour.

Selon un communiqué du département du chef du gouvernement, le Conseil débutera ses travaux en suivant un exposé du ministre de l'Industrie, de l'investissement, du commerce et de l'économie numérique sur la situation de l'emploi dans le secteur industriel.

Il examinera par la suite le projet de loi modifiant et complétant la loi relative à la communication audiovisuelle et un projet de décret sur les conditions, formes et modalités d'attribution des autorisations de la transhumance pastorale. Un décret complétant le décret portant création d'une commission interministérielle de l'emploi sera également étudié par le Conseil lors de cette réunion.

Le Conseil examinera aussi un accord de reconnaissance mutuelle des permis de conduire entre le Maroc et le Niger, signé le 26 décembre 2017 à Rabat, et le projet de loi l'approuvant. La séance s'achèvera par l'étude de propositions de nominations à de hautes fonctions, conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution.