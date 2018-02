© Copyright : DR. (Capture d'écran)

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi 8 février à Rabat, a approuvé des propositions de nominations à de hautes fonctions conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution.

Mustapha Ezzafri a été nommé directeur de la comptabilité nationale au Haut-commissariat au plan (HCP), et Jeddou Al Idrissi inspecteur général au ministère de la Culture et de la communication (secteur de la communication), a précisé a indiqué le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi, à l'issue de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement.

Le Conseil a également approuvé la nomination de Charif Chefchaouni Mohamed Abdelfattah en tant que directeur de l’Institut national des postes et télécommunications (INPT) relevant de l’Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT) et de Rachid Firadi, directeur du partenariat, de la communication et de la coopération, au secrétariat d’Etat auprès du ministère de l’Energie, des mines et du développement durable, chargé du Développement durable, a-t-il ajouté.