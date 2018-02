© Copyright : DR

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi 1er février à Rabat, sous la présidence du chef du gouvernement Saâd-Eddine El Othmani, a approuvé trois propositions de nominations à de hautes fonctions, conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution.

Au niveau du ministère de l'Economie et des Finances, Aboubakr Himeur a été nommé directeur de la facilitation, du système d'information et de la stratégie au sein de la Direction générale des impôts, alors que Hicham Ghazri a été nommé directeur des ressources et de l’audit à la même direction, a indiqué le porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi, dans un communiqué lu à l'issue de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement.

Le Conseil a également approuvé la nomination au niveau du ministère de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, de Abir Lemseffer au poste de directrice de l'Etablissement autonome de contrôle et de coordination des exportations, a ajouté Mustapha El Khalfi.