© Copyright : DR

Le Conseil de gouvernement, réuni vendredi à Rabat sous la présidence du chef du gouvernement, a approuvé une proposition de nomination à une haute fonction, conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution.

Au niveau du ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique-département de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, il a été procédé à la nomination de Omar Saddiki au poste de doyen de la Faculté des Sciences Aïn Chock-Casablanca, a indiqué le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi, dans un communiqué lu lors d'un point de presse à l'issue du Conseil de gouvernement.