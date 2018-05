© Copyright : DR

Le gouvernement a nommé, ce jeudi 31 mai, lors de son Conseil hebdomadaire, sept nouveaux directeurs relevant des départements ministériels de l'Eau et de l'Habitat que dirigent Charafat Afailal et Abdelahad Fassi Fihri.

Pour le secrétariat chargé de l'Eau, il s'agit d'Abdelaziz Zerouali directeur du bassin de la région du Bouregreg/Chaouia, de Rachid Ghandi, directeur du bassin de Sakia El Hamra-Oued Eddahab et de Mohamed Faskaoui, directeur du bassin de Souss Massa.

Quant au ministère de l'Aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville, les nominations ont concerné Habil Said, directeur de l'Agence urbaine d'Oujda, Amine Idrissi Belkacimi, directeur de l'Agence urbaine d'Agadir, Ibtissam El Hamoumi, directrice de l'Agence urbaine de Taroudant et de Mohamed Aharzoun directeur de l'Agence urbaine de Ouarzazate.

Pour sa part, Mohamed Takourtine a été désigné comme directeur du département des Affaires juridiques au même ministère de l'Habitat.