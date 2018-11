© Copyright : DR

Kiosque360. Il aura fallu une intervention royale pour que Mustapha Ramid retrouve la place qu’il avait désertée, au sein du conseil de gouvernement, à cause de la non-publication au BO, par le secrétariat général du gouvernement, du Plan national en matière de démocratie et des droits de l’Homme.

Une intervention royale a permis de mettre fin à la crise gouvernementale causée par le différend qui a opposé le ministre d’Etat chargé des droits de l’Homme, Mustapha Ramid, au Secrétaire général du gouvernement, Mohamed Hajoui. Du coup, le Plan national en matière de démocratie et des droits de l’Homme a été réactivé. Dans une déclaration rapportée par notre confrère Al Massae dans son édition du vendredi 2 novembre, Mustapha Ramid se contente de dire que «le problème a été réglé par une intervention du roi Mohammed VI. Pour preuve, je suis en route pour assister au conseil de gouvernement. Je n’ajouterai pas un mot de plus à ce que j’ai annoncé hier». Une source proche de Ramid affirme que «Saâd-Eddine El Othmani avait informé le cabinet royal des protestations du ministre d’Etat chargé des Droits de l’Homme avant que le roi n’intervienne pour mettre fin à la crise».

Mustapha Ramid a ainsi annoncé qu’il poursuivrait sa mission au sein du conseil de gouvernement, le souverain ayant «accordé son attention» à cette stratégie nationale. Et d’ajouter qu’il «reprendra sa mission au sein du gouvernement suite aux directives du souverain de traduire en plan d’action la stratégie nationale en matière de démocratie et des droits de l’Homme».

Le ministre des droits de l’Homme avait affirmé, lors d’une conférence à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca, que «le roi, qui veille à consolider les fondements d’un Etat démocratique et des droits de l’Homme, accorde une attention particulière à ce plan national». Et Ramid d'ajouter que «le souverain a donné ses directives pour traduire cette stratégie en plan d’action auquel toutes les parties devront adhérer. Ce faisant, les dispositions légales et les mesures pratiques associées devront être préparées et soumises à Sa Majesté.»

Rappelons que Mustapha Ramid avait boycotté quatre réunions du conseil de gouvernement pour protester contre la non-publication au Bulletin officiel de ce plan d’action par le secrétariat général du gouvernement. Une stratégie qui a été approuvée par l’Exécutif et poussé Saâd-Eddine El Othmani à adresser une correspondance au secrétaire général du gouvernement. En fait, c’est le deuxième rappel du chef du gouvernement à Mohamed Hajoui pour lui demander de republier ce plan dans le BO, et ce bien avant l’intervention du roi.