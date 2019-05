© Copyright : DR

Le Conseil de gouvernement, réuni ce jeudi à Rabat, a approuvé des propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution.

Mohamed El Ghazlani a été nommé au poste de directeur de l'interprétariat, de la documentation et de la codification au niveau du secrétariat général du gouvernement, alors que El Hassan El Messaoudi a été nommé directeur des ressources humaines financières, des systèmes d'information et des affaires générales au niveau du ministère de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Economie numérique, a indiqué le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi, dans un communiqué lu lors d'un point de presse à l'issue de la réunion hebdomadaire du Conseil.

Au ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Najib Saber a été nommé directeur de l’École supérieure de technologie de Sidi Bennour, tandis que Mohamed Benmlih a été nommé doyen de la Faculté des sciences Dhar El Mahraz de Fès, a ajouté El Khalfi.

Au niveau du ministère de la Famille, de la solidarité, de l'égalité et du développement social, Mehdi Wasmi a été nommé directeur de l'Entraide nationale, au niveau du Haut commissariat au plan, Ayach khellaf a été nommé secrétaire général, alors qu'au ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Aziz Abdelali a été nommé au poste de président du Conseil d'administration de la Société nationale de commercialisation de semences (SONACOS).