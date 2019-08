© Copyright : DR

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au roi Abdallah II Ibn Al Hussein du Royaume Hachémite de Jordanie, suite au décès de la Princesse Dina Abdel Hamid.

Dans ce message, le Roi exprime, en Son nom et au nom de la Famille Royale, au Souverain Hachémite, et à travers lui, à son illustre Famille Royale, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion, implorant le Très-Haut de leur accorder patience et réconfort, d'entourer la défunte de sa miséricorde et de l'accueillir dans Son vaste paradis.

"Tout en partageant vos sentiments suite à cette perte douloureuse, J'implore le Tout-Puissant de préserver votre Majesté et votre auguste famille de tout malheur et de perpétuer sur vous les bienfaits de santé et de longue vie", souligne le Souverain, faisant part au Roi Abdallah II de Jordanie de Ses sentiments de sympathie et de solidarité.