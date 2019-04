© Copyright : Dr

Les images en haute résolution envoyées par les satellites marocains servent, depuis leur lancement, de base à la Minurso pour constater les violations de l’accord de cessez-le-feu par le Polisario.

L’importance stratégique des satellites marocains, notamment Mohammed VI-A (à vocation militaire), est mise en évidence par le SG de l’ONU. Dans son nouveau rapport sur la situation au Sahara, Antonio Guterres cite la Minurso qui reconnaît qu'elle a conclu à deux violations par le Polisario du cessez-le-feu grâce aux images en haute résolution captées par le satellite marocain qui lui ont été remises par les autorités marocaines.

«Sur la base de ces images, deux nouvelles violations ont été identifiées et déclarées, concernant deux sites à Mehaires, une unité logistique et un groupe de bâtiments encore inoccupés», lit-on en effet dans le paragraphe 40 du chapitre IV consacré aux «Activités opérationnelles de la Minurso au Sahara» dans le dernier rapport du SG de l'ONU, consulté par le360.

«Au cours de l’année écoulée, le Maroc a fourni à la Minurso et au Secrétariat diverses images satellitaires d’activités de construction et d’activités militaires présumées à l’est du mur de sable qui, selon eux, pourraient constituer une violation de l’Accord militaire N°1 ou des paragraphes 7 ou 8 de la résolution 2414 (adoptée en avril 2018: Ndlr)», souligne le SG de l’ONU.

Les images satellitaires prises quotidiennement par Mohammed VI-A aident ainsi la Minurso à confondre le Polisario. «Un centre logistique composé de dix nouveaux bâtiments situés près de Bir Lahlou, qui avait déjà été déclaré infraction en 2017, figure désormais sur la liste des infractions de longue date. Huit nouveaux bâtiments situés près de Mehaires, utilisés par les forces militaires du Front Polisario, ont été considérés comme étant des violations le 3 octobre», précise le texte. «Le front polisario a été invité à supprimer les huit bâtiments, mais n’a pas donné suite à cette demande», constate l'ONU, en exhortant ledit front à «s’attaquer à ces violations et à veiller à ce que les nouveaux bâtiments soient conformes à l’Accord militaire N°1 et au paragraphe 7 de la résolution 2440» adoptée fin octobre 2018 à la majorité des Quinze membres du Conseil de sécurité.



Installé sur la même orbite à 700 kilomètres du sol, le satellites marocains, Mohammed VI-A et Mohammed VI-B, permettent d’assurer une couverture plus rapide des zones d’intérêt et de fournir plus de 500 images par jour en haute résolution sur des superficies plus réduites.