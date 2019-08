© Copyright : DR

Abdellatif Zeraidi, peintre, doublé de gratte-papier pour le compte du groupe Mediapart, n’en rate pas une pour dénigrer sans scrupules les symboles de son pays, et à leur tête, la plus haute autorité du royaume. Voici pourquoi.

Tous les moyens sont bons pour se faire une notoriété et du "blé" à l’étranger, y compris le reniement de ses racines et l’attaque en règle contre ses symboles. Le dénommé Zeraidi, un soi-disant «artiste-peintre», doublé de blogueur (ou plutôt blagueur), ne déroge pas à cette règle incroyablement minable que s'appliquent cette poignée d’auto-exilés, devenus spécialistes d'un certain "Maroc blessé" et autres balivernes à dormir debout! À la différence près, que l’intéressé, -celui-là porte particulièrement bien son nom, "Zeraidi", vient de dépasser les bornes en s’attaquant à la plus haute autorité du royaume, suivant ridiculement, pour ainsi dire, ce dicton cher à cette époque de rien: "plus c’est gros, mieux c’est"!

L’intéressé n’a toutefois pris aucune précaution et s'est permis d’attaquer, via son blog-blague, un acte millénaire symbolique de l’attachement indéfectible des Marocains à leur monarchie: l’acte d’allégeance.

"La Fête du Trône est une insulte à toute l’humanité", a-t-il jappé, dans un récent écrit puant l’ignorance crasse et la haine aveugle, oubliant que cet acte d’allégeance existe depuis déjà 12 siècles, et continuera d’exister aussi longtemps que cette communion exemplaire existera entre le peuple et sa monarchie, symbole rassembleur de tous les Marocains.

Mais alors, surgit cette question inévitable: quelle mouche a donc piqué ce champion particulièrement acéphale, pour qu'il s’attaque à la plus haute autorité du royaume?

A toutes fins utiles, il convient de préciser que le dénommé Zeraidi, établi en France où il s’autoproclame "exilé" depuis qu’il a quitté de son propre gré le Maroc un certain 17 juillet 2011, appartient à cette caste des nouveaux adeptes de la sédition, qui font de la subversion un fonds de commerce et un moyen de pression, dont il n’hésite pas à faire excessivement usage pour s’adjuger des bénéfices immérités.

Drôle d'opposant...

A la faveur de cet appétit vorace de bénéfices, il n’a épargné jusqu’ici aucun moyen pour parvenir à ses fins: productions artistiques à la qualité discutable, contributions de gratte-papier, sans foi ni loi, sur le dénigrement de la monarchie marocaine sur les réseaux sociaux…

Pourtant, cet opposant de la dernière heure, faut-il l’occulter, avait bénéficié de la sollicitude royale. Maître Hicham Naceri s'était ainsi vu confier la charge de suivre le dossier d’une affaire en justice l’opposant à son frère Ahmed Zeraidi, en rapport avec la propriété d’un bien immobilier, en litige au Maroc.

Apparemment, cette bienveillante sollicitude dont le roi entoure tous ses citoyens n'a pas semblé suffire à l’intéressé.

D’après nos informations, Zeraidi a poussé l'outrecuidance jusqu’à aller solliciter l’insigne honneur d’être décoré par le Souverain, alors même que l’essentiel de ses vénéneuses sorties médiatiques prennent à partie, de manière tout aussi nihiliste qu’insolente, la monarchie marocaine et ses initiatives, comme ce fut le cas tout récemment, quand il a notamment qualifié, sur son propre blog, la Fête du Trône d’ "insulte à l’humanité", les 20 ans de règne du Roi de "Bilan d’une tyrannie", ou encore en émettant un très curieux parallèle entre l’assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi et le décès, à Al Hoceima, de feu Mohcine Fikri.

Néanmoins, de toutes ses nombreuses effronteries, les multiples caricatures dans lesquelles il a osé s’attaquer à la personne du Souverain, demeurent de loin les actes les plus irrévérencieux de ce renégat du royaume et de ses symboles.

Un rappel, et non des moindres, pour conclure: suite à un litige foncier l’opposant à son frère Ahmed Zeraidi, qu’il a accusé d’avoir détourné pour son propre compte le domicile situé à Hay Sonbola, à Salé, ce "peintre" avait été condamné, le 24 mai 2005, à deux mois de prison et 1000 dirhams d’amende pour "coups et blessures à l’aide d’arme blanche", alors que son frère avait écopé, le 7 mars de la même année, d’une peine de 18 mois de prison ferme, pour "escroquerie et abus de confiance". Sordide.