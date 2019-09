© Copyright : DR

Kiosque360. Le ministre de l’Intérieur appelle les walis et les gouverneurs à combler leur déficit en personnel et à recenser les postes vacants dans les communes. Ces collectivités manquent de cadres spécialisés et font parfois appel à des salariés temporaires pour faire face à cette carence.

Une circulaire du ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, appelle les walis et les gouverneurs à notifier le déficit en personnel et à recenser les postes vacants des cadres spécialisés. Le document cite notamment les ingénieurs d’Etat et les techniciens spécialisés (développement informatique, maintenance, systèmes informatiques et réseaux). L’objectif de cette opération étant de combler le déficit des compétences dans les communes, qui connaissent un manque récurrent dans les ressources humaines spécialisées.



Certaines sources affirment que le concours de recrutement prévu par le ministère de l’Intérieur ne mettra pas fin à cette pénurie aigüe en fonctionnaires dans plusieurs communes. D’autant que cette carence ne concerne pas uniquement les spécialités citées dans la circulaire du ministre Laftit.



D’autres compétences font défaut aux collectivités locales, tels les assistants techniques et administratifs, sans oublier le non-remplacement des personnels qui ont pris leur retraite. La carence des cadres oblige parfois certains présidents de communes à faire appel à des salariés temporaires (via l'Entraide nationale). Un choix sujet à caution, surtout lorsqu’on sait qu’on leur confie des postes sensibles, normalement réservés à des fonctionnaires titulaires et non à des auxiliaires. Les mêmes sources alertent le ministère de l’Intérieur sur ce dysfonctionnement sachant, ajoutent-il, que ces postes traitent des dossiers confidentiels (ceux de la légalisation des documents, l'état civil, les services des recettes, etc.).

Le quotidien Al Massae indique également, dans son édition de ce jeudi 26 septembre, que cette carence dans les ressources humaines met une forte pression sur les fonctionnaires qui travaillent dans des conditions inappropriées. Les employés de plusieurs communes demandent d’ailleurs au ministère de l’Intérieur de remédier à ces dysfonctionnements en améliorant leurs situations morale et financière. Des sources syndicales considèrent d’ailleurs l’amélioration de la situation administrative et financière des fonctionnaires comme une question prioritaire.



Et pour cause, ajoutent-ils, les ressources humaines jouent un rôle prépondérant dans la gestion administrative, financière et technique des collectivités territoriales. Ils constituent, en outre, un levier de développement local en accomplissant diverses missions et responsabilités. C’est dire, ajoutent les mêmes sources syndicales, qu’il est devenu impératif de régulariser la situation de ces fonctionnaires, sans oublier de recruter d’autres cadres spécialisés, pour combler un déficit récurrent dans ce domaine.