«Un collectif de citoyens africains résidant en France amis de l’Algérie a été créé dimanche à Paris pour unir les membres de la diaspora africaine et unifier ses actions en France». Quel noble dessein!

Ce rassemblement, nous apprend l’APS, agira pour défendre les idéaux de liberté, de démocratie, de justice, de paix et patati et patata... Toutefois, l’angélisme sémantique et narratif hors normes du communiqué annonçant la création de cette nouvelle antenne fraîchement sortie des entrailles des services algériens, va vite s’estomper quand on apprendra au fil des paragraphes qu’il s’agit d’une piteuse manœuvre orientée à alimenter le séparatisme et à mobiliser des sympathisants pro-Polisario pour torpiller tout effort visant à trouver une solution au conflit créé de toutes pièces par l’Algérie autour du Sahara marocain.

Voilà pour ce qui est des intentions. Maintenant qui sont les principaux promoteurs de ce projet pernicieux?

En tête de liste pointe un certain Mahrez Lamari, proche du général «Janviériste» du même nom qui avait décidé d’interrompre le processus électoral en 1992 et qui faisait partie de ces galonnés qui ont plongé l'Algérie dans la décennie noire et vampirisé son économie.

L’identité de ce sinistre hurluberlu a été révélée au grand jour comme étant un agent des services algériens, lorsqu’il avait adressé le 16 avril 2013 une lettre au représentant du Polisario à Alger, qui n’est autre que l’actuel chef des séparatistes, dans laquelle il l’informe que l’accord est obtenu pour «la somme sollicitée pour appuyer la campagne de protestation qui va être organisée durant les semaines à venir par la résistance sahraouie».

Cette fameuse "campagne de protestation" financée par l'Algérie devait être menée dans les provinces du sud au lendemain de l’adoption par le Conseil de sécurité de l’ONU d'une résolution sur le Sahara qui avait tué dans l’œuf les plans d'Alger visant à élargir les prérogatives de la Minurso à la surveillance des droits de l’Homme.

La lettre compromettante de l'agent Lamari a été une preuve matérielle supplémentaire versée dans le sinistre dossier de l’activisme algérien contre des intérêts du Maroc et sa stabilité.

Sous divers titres et qualités, son nom a par la suite été cité dans plusieurs activités liées au lobbying anti-marocain à l’étranger et au soutien des séparatistes.

Rabah Lachouri, une autre figure de cet étrange collectif, est ce cérémoniaire des manifestations anti-marocaines tout particulièrement dans la mairie de Vitry-sur-Seine, dernier bastion communiste de la planète, qui se targue de soutenir ouvertement depuis près de 40 ans la création de l’État fantoche.

Dernier détail mais non des moindres, l’assemblée constitutive de ce collectif s’est tenue au centre culturel algérien à Paris où le contenant et le contenu se sont confondus pour servir le même dessein: nourrir le séparatisme et la division au nom d'un leadership imaginaire dont rêve l'Algérie dans une Afrique qui paie encore le lourd tribut des guerres fratricides qui l’ont longuement mutilée. Si vis pacem, para... pacem ! (Quand on veut la paix, on œuvre réellement pour la paix).