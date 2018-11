© Copyright : DR

Kiosque360. Une fois présenté le budget sectoriel de leur département, les ministres s’éclipsent des débats du PLF au Parlement. Les parlementaires et le chef du gouvernement sont en colère.

Le chef du gouvernement est remonté contre les membres de son équipe. D’après le quotidien Al Ahdath Al Maghribia, qui rapporte l’information dans sa livraison du week-end des 17 et 18 novembre, El Othmani s’est emporté face au manque d’assiduité des ministres lors du débat, au Parlement, du projet de loi de Finances. Citant une source au gouvernement, le journal précise que le chef de l’Exécutif a exigé plus d’assiduité de la part de ses ministres.

La colère des députés, surtout de l’opposition, c’est-à-dire du PAM et de l’Istiqlal, à l’encontre des ministres, est encore plus manifeste. En effet, ils ont protesté et même menacé de boycotter le reste du débat du PLF. Les députés ont ainsi piqué une colère, dans la nuit de jeudi à vendredi, lors de l’examen de la deuxième partie (les dépenses) des budgets sectoriels des différents ministères, rapporte le journal.



Seuls les ministres de l’Economie et des finances et celui chargé des relations avec le Parlement étaient présents lors du débat général portant sur la deuxième partie du PLF, affirme le journal. Les députés du PAM et de l’Istiqlal, exaspérés, ont fini par se retirer au début de la deuxième séance de débat des budgets sectoriels alors que le ministre chargé des relations avec le Parlement, Mustapha El Khalfi, s’apprêtait à répondre à leurs interventions au nom des autres membres du gouvernement.



Un comportement qui a même mis en rogne les députés de la majorité. Certains d’entre eux sont allés jusqu’à emboiter le pas à leurs collègues de l’opposition en quittant la séance. Les débats ont cependant repris vendredi dans la matinée en présence des élus de l’opposition, mais ces derniers ne décoléraient pas.



En outre, le PAM, comme l’Istiqlal, reprochent aux ministres de ne se présenter que lors de la présentation et le débat en commission des budgets de leur ministère et de s’absenter lors des débats en séances plénières. Deux ministres sont particulièrement visés.



Il s’agit d'Aziz Akhannouch, ministre de l’Agriculture et de la pêche maritime qui, notons-le, était en mission dans la région de l’Oriental, et du ministre du Commerce et de l’industrie, Moulay Hafid Elalamy. Aucun des deux ne s'est présenté, jeudi, lors du débat des budgets de leur département en commission. Ce qui a provoqué le retrait des députés de la séance, comme précisé plus haut.



Et pour ne rien arranger, le gouvernement n’a pas justifié l’absence des deux ministres, souligne le journal. Et de conclure que les parlementaires, toujours remontés contre les membres du gouvernement, ne sont pas prêts à décolérer.