Kiosque360. L’Union constitutionnelle, qui fait partie de la coalition gouvernementale, s’est révoltée contre l’article 9 du PLF 2020, qui est encore dans le circuit législatif au niveau de la deuxième Chambre. Une véritable plaidoirie dans ce sens a été faite par la voix du Cheval. Les détails.

L’article 9 du projet de loi de Finances (PLF) 2020 continue de susciter des débats politiques et constitutionnels. Ces débats sont lancés, depuis la présentation du projet, par l’opposition, des parlementaires, des avocats, des militants des droits humains et de la société civile. Ce qui est normal et naturel dans un contexte démocratique. Mais, cette fois, l’opposition audit article est venue de l’intérieur du gouvernement.

En effet, c’est l’Union constitutionnelle (UC), composante de la majorité gouvernementale, qui est montée au créneau pour s’opposer farouchement au passage de l’article en question à la Chambre des conseillers, après sa validation par la première Chambre du Parlement. «L’Union constitutionnelle se révolte contre le gouvernement» titre, à ce propos, le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition de ce jeudi 28 novembre. Le quotidien s’est basé, dans son analyse, sur un éditorial du média du parti du Cheval, «Rissalat Al Oumma», publié sur le site officiel du parti.

Dans cet éditorial, signé par le directeur de la publication, Abdellah Ferdaouss, la voix du Cheval critique ouvertement le gouvernement pour avoir confectionné sur mesure cet article afin d'échapper à la reddition des comptes. «Le gouvernement s’est placé au-dessus de la loi. Ce qui aura des répercussions négatives sur la confiance des citoyens dans l’administration de leur pays et la crédibilité du discours politique de leurs responsables», écrit l’éditorialiste. Et de souligner que, dans «le cadre de la consolidation de l’Etat de droit et des institutions, la réhabilitation de la justice et le renforcement de son autorité, le gouvernement a sorti l’article 9 du PLF 2020 face aux créanciers porteurs de titres ou de jugements exécutoires à l’encontre de l’Etat, son administration publique et ses collectivités territoriales».

Cet article, rappelle l’éditorialiste de Rissalat Al Oumma, empêche toute saisie sur les biens de l’Etat lorsqu’une décision de justice définitive passée en force de chose jugée condamne l’Etat. L’argument mis en avant, à savoir la continuité des services publics pour servir les citoyens, serait ainsi confectionné sur mesure pour entraver les décisions de justice qui devraient être au-dessus de tout le monde, ajoute l’éditorialiste, précisant que cette «législation exceptionnelle» protège le gouvernement et le met à l’abri de la reddition des comptes. Il s’agit là, selon la voix médiatique de l’UC, d’une forme de renonciation aux principes de l’Etat de droit, du dénigrement de la justice et d’atteinte aux droits. «Ce n’est nullement l’intention du gouvernement» a répliqué le ministre de l’Economie, des finances et de la réforme administrative, Mohamed Benchaâboun, devant les membres de la commission des finances, de la planification et du développement économique à la Chambre des conseillers. «En proposant cet article, le gouvernement n’a ni l’intention de violer la constitution, ni celle de vider les jugements de leur contenu», a affirmé le ministre, soulignant que «le gouvernement est décidé à respecter les jugements de la justice et à en assurer une exécution rapide pour renforcer la confiance des citoyens dans la justice». Ainsi, le gouvernement défend sa position et son approche. Mais, quand il est miné de l’intérieur, des interrogations demeurent soulevées.