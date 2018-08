© Copyright : DR

Le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) renforce ses activités à l'échelon mondial en organisant, le 12 octobre à Marrakech, une importante conférence internationale dédiée aux défenseurs des droits de l'Homme, un forum auquel sont attendus plus de 500 spécialistes et experts.

L'ouverture de cette conférence sera donnée par Driss El Yazami en présence notamment de Michel Forst (France), rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des défenseurs des droits de l’Homme.

Forst, de nationalité française, a été nommé à ce poste en 2014. Il a une grande expérience en matière des droits de l'Homme, et plus particulièrement relative aux défenseurs des droits de l'Homme, aux droits des enfants handicapés, à l'extrême pauvreté, et aux personnes âgées.

La conférence de Marrakech verra la participation de représentants d'ONG et de Conseils nationaux des droits de l'Homme venant d'Europe, des Etats-Unis, d'Afrique et d'Asie.

Les membres du gouvernement participeront à cette grand-messe dédiée à la promotion des droits de l'Homme.

L'expérience du CNDH constituera à cette occasion un document de travail de la réunion. Cela témoigne de la crédibilité et du sérieux dont jouit le CNDH à l'échelle internationale, estiment les observateurs.

C'est la première fois qu’une telle conférence se tient en Afrique.