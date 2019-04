Le roi Mohammed VI a présidé une séance de présentation de la feuille de route relative au développement de la formation professionnelle et à la création des Cités des Métiers et des Compétences dans chaque région.

Kiosque360. La stratégie de la formation professionnelle, résidant dans la création des «cités des métiers et des compétences» dans les régions, est une véritable révolution pour une formation intelligente. Le chantier est lancé.

Les «cités des métiers et des compétences», élément innovant dans la stratégie de la formation professionnelle, est le vecteur marquant la nouvelle feuille de route tracée par le roi Mohammed VI pour assurer une formation intelligente aux futures générations. Une approche de nature à consolider la dimension régionale du royaume, promouvoir les régions et permettre aux jeunes d’apprendre, de créer, d’innover et de servir leur région.



A ce propos, le quotidien Al Ahdath Al Maghribia, qui revient sur ce sujet dans son édition du week-end des 6 et 7 avril, souligne que ces «cités des métiers et des compétences» représentent une révolution de la formation intelligence. Cette nouvelle stratégie, rappelle le quotidien, véritable feuille de route, qui s’articule autour d’une mise à niveau de la formation professionnelle dans sa configuration actuelle et de la création des «cités des métiers et des compétences», sera concrétisée à la rentrée de 2021 et se poursuivra en 2022.



L’enveloppe budgétaire de cette nouvelle orientation est de l’ordre de 3.6 milliards de dirhams. Le nouveau concept, poursuit le quotidien, sera adapté à chaque région, en prenant en compte ses spécificités locales et la nature des secteurs dont elle aura besoin pour promouvoir son développement.



Chaque cité des métiers et des compétences sera implantée dans la région comme une infrastructure multi-filières adaptée selon la nature du pôle régional et de ses besoins. Ainsi, des filières relatives à l’agriculture, à la santé, à l’artisanat, à l’industrie maritime et aux services seront développées, en parallèle des nouvelles qui seront créées telles que le digital offshoring ou encore l’intelligence artificielle. Chaque filière sera développée en fonction des attentes de la région de la cité des métiers et des compétences.



L’articulation globale de la nouvelle stratégie, validée par le Roi, jeudi à Rabat, lors d’une réunion à laquelle ont pris part le chef du gouvernement, les conseillers du roi, des membres du gouvernement et la directrice générale de l’OFPPT, sera pilotée par l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT).